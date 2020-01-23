Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E LAURENTINA E CASILINA E ARDEATINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA SALARIA ALL’AURELIA E DALL’APPIA ALLA NOMENTANA
SU VIA APPIA UN INCEDENTE CAUSA CODE DA FRATTOCCHIE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DEI LAGHI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE DA FIORENTINI ALLA TANGEZIALE EST VERSO IL CENTRO E DA TOR CERVARA AL RACCORDO IN USCITA
SULLA ROMA FIUMUCINO CODE ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA APRILIA A POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO,ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral