Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 10:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E ARDEATINA;
SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA APRILIA A POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
SULLA COLOMBO CODE PER LAVORI DA VIA DI ACILIA A VITINIA DIREZIONE EUR
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral