Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 11:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO LA VIABILITA E RISULTA REGOLARE
TUTTAVIA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ABBIAMO DEI RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TENGEZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA CRISTOFORO COMOLOBO A CAUSA DEI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SI STA IN FILA DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO
SULLA PONTINA TROVIAMO CODE ALTEZZA SPINACETO IN DIREZIONE LATINA
E SULLA NETTUNENSE SI CONCONTRANO CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO,ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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