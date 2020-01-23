Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CODE PER INCIDENTE SU VIA CASILINA DAL RACCORDO A TORREGAIA NEI DUE SENSI
CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ANAGNINA E CASILINA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DEI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SI STA IN FILA DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO
E SULLA NETTUNENSE SI INCONTRANO CODE A TRATTI DA FRATTOCCHIE A FONTANA DI PAPA NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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