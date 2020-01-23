Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 15:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CASSIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI VIA TRIONFALE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SI RALLENTA IN VIA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA VIA DANTE DA MAIANO E VIA FRATELLI MARISTI NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA PRENESTINA RALLENTAMENTI TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI URBANI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
INFINE SULLA REGIONALE NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
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