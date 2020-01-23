Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
PERCORRENDO LA PROVINCIALE FORMELLESE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA VIA REGINA MARGHERITA E VIA DEI FOSSI VECCHI NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO A SETTEVILLE ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA TENUTA DEL CAVALIERIE IN DIREZIONE TIVOLI
INFINE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
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