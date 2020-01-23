Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 17:05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA, RIMANENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE
SULLA REGIONALE NETTUNENSE A CAMPO DI CARNE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA SAILVIO PELLICO E VIA DEI GIARDINI NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE LUNGHE CODE TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA LA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI SI STA IN CODA TRA VIA CAMPOBELLO E VIA MATTEOTTI NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA IN DIREZIONE POMEZIA
INFINE SULLA STATALE PONTINA AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
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