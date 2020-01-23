Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 17:35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
SULLA STATALE PONTINA AD APRILIA TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI FONTANA DI PAPA, CECCHINA E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI
RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
IN VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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