Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA
PERCORRENDO VI CRISTOFORO COLOMBO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA
VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA STATALE PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E LA NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA
IN VIA ARDEATINA SI STA IN CODA TRA LA VIA DEL MARE E VIA DI VALLE CAIA IN DIREZIONE ARDEA
INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI TRAFFICO RALLENTATO TRA PRATICA DI MARE E VIA CAMPOBELLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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