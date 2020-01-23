Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA BUFALOTTA E NOMENTANA, RIMAMENDO IN INTERNA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA A91 ROMA FIUMICINO RALLENTAMENTI TRA LA COLOMBO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
SULLA STATALE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
PER LAVORI DI AUTOSTRADE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA DIRMAZIONE ROMA SUD CON LA ROMA – NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE, IL CANTIERE SARA ATTIVO IN FASCIA ORARIA 22 – 6 DEL MATTINO USCITA CONSIGLIATA VALMONTONE
SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA IN FASCIA ORARIA 21.30 6 DEL MATTINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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