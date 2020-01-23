Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E BUFALOTTA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI RALLENTA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
MENTRE IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER LAVORI DI AUTOSTRADE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA DIRMAZIONE ROMA SUD CON LA ROMA – NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE, IL CANTIERE SARA ATTIVO IN FASCIA ORARIA 22 – 6 DEL MATTINO USCITA CONSIGLIATA VALMONTONE
SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA IN FASCIA ORARIA 21.30 6 DEL MATTINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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