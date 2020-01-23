Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2020 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA SPINACETO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR
SEMPRE SULLA VIA PONTINA E SEMPRE PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE AD APRILIA TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE LATINA
SULLA PROVINCIALE VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA NOMENTANA BIS E NOMENTANA IN DIREZIONE SANT’ALESSANDRO
IN VIA PRENESTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DELLA RISERVA NUOVA E VIA PONTE DI NONA IN DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULARE
PER LAVORI DI AUTOSTRADE CHIUSO LO SVINCOLO DELLA DIRMAZIONE ROMA SUD CON LA ROMA – NAPOLI IN DIREZIONE FIRENZE, IL CANTIERE SARA ATTIVO IN FASCIA ORARIA 22 – 6 DEL MATTINO USCITA CONSIGLIATA VALMONTONE
SEMPRE PER LAVORI CHIUSO IL GRANDE RACCORDO ANULARE TRA LE USCITE TRIONFALE E CASSIA IN FASCIA ORARIA 21.30 6 DEL MATTINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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