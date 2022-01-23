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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 07:30

di - 23 Gennaio 2022 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    AL MOMENTO TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE VERSO NAPOLI
    SIAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ANAGNI
    A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE INTRAVERSATO SULLA CARREGGIATA
    ATTIVE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL MEZZO
    SI CONSIGLIA PERCORSO ALTERNATIVO DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA AD ANAGNI, PERCORRERE LA STRADA STATALE 6 CASILINA E RIENTRARE A FERENTINO.
    DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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