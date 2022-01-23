Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
AL MOMENTO TRATTO CHIUSO PER INCIDENTE VERSO NAPOLI
SIAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ANAGNI
A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE INTRAVERSATO SULLA CARREGGIATA
ATTIVE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE DEL MEZZO
SI CONSIGLIA PERCORSO ALTERNATIVO DOPO L’USCITA OBBLIGATORIA AD ANAGNI, PERCORRERE LA STRADA STATALE 6 CASILINA E RIENTRARE A FERENTINO.
DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
DA MARCO CILUFFO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral