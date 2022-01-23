Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE INTRAVERSATO SULLA CARREGGIATA
AL KM 605 A SEGUITO DI INCIDENTE
AL MOMENTO TRATTO CHIUSO VERSO NAPOLI
CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE
SIAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ANAGNI/FIUGGI
PER CHI PROCEDE VERSO NAPOLI
SI CONSIGLIA DI’USCIRE AD ANAGNI,
E PERCORRERE LA STATALE CASILINA E RIENTRARE A FERENTINO
RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE SULLA RETE AUTOSTRADALE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI
CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO
DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
LE ALTRE NOTIZIE
NELLA CAPITALE ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30
IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA
MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1
E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
FERMI ANCHE TUTTI I VEICOLI DIESEL FINO A EURO 3
QUI IN FASCIA ORARIA FINO ALLE 10:30
E NEL POMERIGGIO 16,30 FINO ALLE ORE 20,30
SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE
DI VIA DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA
DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE DELL’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral