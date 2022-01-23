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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 08:30

di - 23 Gennaio 2022 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 07.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
    UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE INTRAVERSATO SULLA CARREGGIATA
    AL KM 605 A SEGUITO DI INCIDENTE
    AL MOMENTO TRATTO CHIUSO VERSO NAPOLI
    CON CHIUSURA DELLA CORSIA DI SORPASSO
    IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI RIMOZIONE
    SIAMO ALTEZZA DEL CASELLO DI ANAGNI/FIUGGI
    PER CHI PROCEDE VERSO NAPOLI
    SI CONSIGLIA DI’USCIRE AD ANAGNI,
    E PERCORRERE LA STATALE CASILINA E RIENTRARE A FERENTINO
    RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE SULLA RETE AUTOSTRADALE IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI
    CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO
    DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL GRANDE RACCORDO ANULARE
    LE ALTRE NOTIZIE
    NELLA CAPITALE ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
    NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30
    IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA
    MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1
    E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
    FERMI ANCHE TUTTI I VEICOLI DIESEL FINO A EURO 3
    QUI IN FASCIA ORARIA FINO ALLE 10:30
    E NEL POMERIGGIO 16,30 FINO ALLE ORE 20,30
    SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI CONSUETA PEDONALIZZAZIONE
    DI VIA DEI FORI IMPERIALI CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO, GRAZIE DELL’ATTENZIONE APPUNTAMENTO A PIU’ TARDI CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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