Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 09:30

AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI

RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA USCITA ANAGNI

CHE HA TEMPORANEAMENTE BLOCCATO LA VIABILITA’ VERSO NAPOLI

AL MOMENTO VIABILITA’ RIPRISTINATA NELLE DUE CARREGGIATE

SEMPRE SULLE AUTOSTRADE

RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE

IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI

CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO

DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI

QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA CASSIA BIS

A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO

PER CHI SI DIRIGE VERSO VITERBO

TRASPORTO CAPITOLINO

PER LAVORI SULLA LINEA AEREA DI VIA FLAMINIA, ALTEZZA PIAZZALE DELLA MARINA, SOSPESO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI IL SERVIZIO DEL TRAM 2.

SARÀ, QUINDI, ISTITUITO UN SERVIZIO NAVETTA BUS DENOMINATO 2

LE ALTRE NOTIZIE

NELLA CAPITALE ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI

NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30

IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA

MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1

E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2

FERMI ANCHE TUTTI I VEICOLI DIESEL FINO A EURO 3

QUI IN FASCIA ORARIA FINO ALLE 10:30

E NEL POMERIGGIO 16,30 FINO ALLE ORE 20,30

SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI

CONSUETA PEDONALIZZAZIONE

DI VIA DEI FORI IMPERIALI

CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA

