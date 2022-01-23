Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA USCITA ANAGNI
CHE HA TEMPORANEAMENTE BLOCCATO LA VIABILITA’ VERSO NAPOLI
AL MOMENTO VIABILITA’ RIPRISTINATA NELLE DUE CARREGGIATE
SEMPRE SULLE AUTOSTRADE
RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE
IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI
CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO
DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI
QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA CASSIA BIS
A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO
PER CHI SI DIRIGE VERSO VITERBO
TRASPORTO CAPITOLINO
PER LAVORI SULLA LINEA AEREA DI VIA FLAMINIA, ALTEZZA PIAZZALE DELLA MARINA, SOSPESO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI IL SERVIZIO DEL TRAM 2.
SARÀ, QUINDI, ISTITUITO UN SERVIZIO NAVETTA BUS DENOMINATO 2
LE ALTRE NOTIZIE
NELLA CAPITALE ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30
IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA
MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1
E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
FERMI ANCHE TUTTI I VEICOLI DIESEL FINO A EURO 3
QUI IN FASCIA ORARIA FINO ALLE 10:30
E NEL POMERIGGIO 16,30 FINO ALLE ORE 20,30
SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI
CONSUETA PEDONALIZZAZIONE
DI VIA DEI FORI IMPERIALI
CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA
DA MARCO CILUFFO È TUTTO, UNA BUONA DOMENICA, IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE
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