Quantcast

Viabilità Roma Regione Lazio del 23-01-2022 ore 09:30

di - 23 Gennaio 2022 - 9:30

Più informazioni su


    VIABILITÀ DEL 23 GENNAIO 2022 ORE 09.20 MARCO CILUFFO
    BUONGIORNO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’,
    UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 ROMA NAPOLI
    RISOLTO L’INCIDENTE ALTEZZA USCITA ANAGNI
    CHE HA TEMPORANEAMENTE BLOCCATO LA VIABILITA’ VERSO NAPOLI
    AL MOMENTO VIABILITA’ RIPRISTINATA NELLE DUE CARREGGIATE
    SEMPRE SULLE AUTOSTRADE
    RICORDIAMO CHE FINO ALLE ORE 22 è IN VIGORE
    IL DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI
    CON MASSA SUPERIORI ALLE 7 TONNELLATE E MEZZO
    DEL RESTO LA VIABILITA’ AL MOMENTO SI PRESENTA SCORREVOLE SULLE MAGGIORI ARTERIE DELLA REGIONE COMPRESO IL RACCORDO E LE MAGGIORI CONSOLARI
    QUALCHE RALLENTAMENTO è SEGNALATO SULLA CASSIA BIS
    A CAUSA CANTIERI CON ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA
    SUPERATO LO SVINCOLO FORMELLO
    PER CHI SI DIRIGE VERSO VITERBO
    TRASPORTO CAPITOLINO
    PER LAVORI SULLA LINEA AEREA DI VIA FLAMINIA, ALTEZZA PIAZZALE DELLA MARINA,  SOSPESO PER L’INTERA GIORNATA DI OGGI IL SERVIZIO DEL TRAM 2.
    SARÀ, QUINDI, ISTITUITO UN SERVIZIO NAVETTA BUS DENOMINATO 2
    LE ALTRE NOTIZIE

    NELLA CAPITALE ANCHE OGGI STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI
    NELLA FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20:30
    IL DIVIETO ALLA CIRCOLAZIONE RIGUARDA
    MOTO E MOTORINI EURO 0 E 1
    E AUTO A BENZINA FINO ALLA CATEGORIA EURO 2
    FERMI ANCHE TUTTI I VEICOLI DIESEL FINO A EURO 3
    QUI IN FASCIA ORARIA FINO ALLE 10:30
    E NEL POMERIGGIO 16,30 FINO ALLE ORE 20,30
    SEMPRE NELLA GIORNATA DI OGGI
    CONSUETA PEDONALIZZAZIONE
    DI VIA DEI FORI IMPERIALI
    CON DEVIAZIONI DI ALCUNE LINEE DI BUS DELLA ZONA
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO, UNA BUONA DOMENICA, IN CODA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STARDALE
    Servizio fornito da Astral

    Più informazioni su

      Dalla Home