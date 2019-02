Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

E’ SCATTATA IERI SERA E PROSEGUIRÀ PER ALTRE 24/36 ORE L’ALLERTA METEO PER FORTI VENTI.

SUL LAZIO, SECONDO LA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, SONO PREVISTI VENTI FORTI O DI BURRASCA NORD-ORIENTALI E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE

RICORDIAMO CHE, IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE.

LA MASSIMA ATTENZIONE VA POSTA IN CORRISPONDENZA DELL’USCITA DALLE GALLERIE, QUANDO LE FOLATE IMPROVVISE POSSONO COGLIERE DI SORPRESA E SPOSTARE LATERALMENTE L’AUTO.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO attivata LA preallerta DEI piani neve e gelo DI FERROVIE DELLO STATO per la giornata di OGGI, sabato 23 febbraio. preallerta ATTIVA PER Abruzzo, Molise E Campania, LA CIRCOLAZIONE è confermata in tutte le FASCE ORARIE, MA potrA’ SUBIRE ridUZIONI O modifiche in base al peggioramento delle condizioni meteo.

INFINE SEGNALIAMO TRAFFICO RALLENTATO PER PROBLEMA TECNICO SULLE LINEE ALTA VELOCITA’ ROMA – NAPOLI E NAPOLI – CASSINO

I TRENI IN VIAGGIO REGISTRANO RITARDI FINO A 50 MINUTI. RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO FERROVIARIO.

DA FEDERICO ASCANI È TUTTO

