Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA STRADALE E AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO

PRUDENZA PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI

IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA TRA ORVIETO E GUIDONIA MONTECELIO

E PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SETTEBAGNI

SEMPRE IN A1, MA SULLA DIRETTRICE SULLA ROMA-NAPOLI

NEBBIA TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO

IL TRASPORTO PUBBLICO,

SERVIZIO INTERROTTO SULLA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E PIRAMIDE, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO

IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA RL4

REGOLARE LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE-LIDO CENTRO

L’INTERRUZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO SI RIPETERA’, CON LE STESSE MODALITA’ SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO

OGGI E’ LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE

STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 06.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00

L’ORARIO RISPETTO ALLE ALTRE ECODOMENICHE È STATO MODIFICATO A SEGUITO DELLA COINCIDENZA, NON PREVISTA, CON IL POSTICIPO DELL’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE IN PROGRAMMA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 18.00

DA GINA PANDOLFO È TUTTO

