Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLA RETE VIARIA STRADALE E AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO
PRUDENZA PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI
IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA TRA ORVIETO E GUIDONIA MONTECELIO
E PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SETTEBAGNI
SEMPRE IN A1, MA SULLA DIRETTRICE SULLA ROMA-NAPOLI
NEBBIA TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E COLLEFERRO
IL TRASPORTO PUBBLICO,
SERVIZIO INTERROTTO SULLA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E PIRAMIDE, PER CONSENTIRE I LAVORI AL CAVALCAVIA STRADALE DI VIA CRISTOFORO COLOMBO
IL SERVIZIO SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS DELLA LINEA RL4
REGOLARE LA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI PIRAMIDE-LIDO CENTRO
L’INTERRUZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO SI RIPETERA’, CON LE STESSE MODALITA’ SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO
OGGI E’ LA TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE
STOP AD AUTO E MOTO ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE, DALLE 06.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00
L’ORARIO RISPETTO ALLE ALTRE ECODOMENICHE È STATO MODIFICATO A SEGUITO DELLA COINCIDENZA, NON PREVISTA, CON IL POSTICIPO DELL’INCONTRO DI CALCIO ROMA-LECCE IN PROGRAMMA ALLO STADIO OLIMPICO ALLE ORE 18.00
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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