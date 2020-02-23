Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
TUTTAVIA, SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIOEN DI CARREGGIATA
TRA VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E VIA CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE CENTRO CITTA’
LE ALTRE NOTIZIE
OGGI, DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA DOMENICA ECOLOGICA DELLA CAPITALE
CON DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE NELLA ZTL FASCIA VERDE,
IL BLOCCO DEL TRAFFICO SARA’ IN VIGORE DALLE 06.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00
IL TRASPORTO PUBBLICO
ANCHE OGGI LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERA’ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON II BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA
L’INTERRUZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO E’ IN PROGRAMMA, CON LE STESSE MODALITA’ SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO
INFINE, PRUDENZA PER LA PRESENZA DI NEBBIA A BANCHI
IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA TRA ORVIETO E GUIDONIA MONTECELIO
E PIU’ AVANTI TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SETTEBAGNI
SEMPRE IN A1, MA SULLA DIRETTRICE SULLA ROMA-NAPOLI
NEBBIA TRA IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E FERENTINO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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