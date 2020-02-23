Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA CIRCOLAZIONE SI PRESENTA NEL COMPLESSO REGOLARE SULLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE DEL TERRITORIO
RICORDIAMO LA RIDUZIONE DI CARREGGIATA SULLA VIA PONTINA TRA LE VIE
DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE E CRISTOFORO COLOMBO, IN DIREZIONE CENTRO CITTA’, PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECENZA
LE ALTRE NOTIZIE
ANCHE OGGI LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERA’ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA
L’INTERRUZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO E’ IN PROGRAMMA, CON LE STESSE MODALITA’ SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO
TRA LE 10 E LE 18, TORNA L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA. TRA IL CENTRO E PRATI, ALCUNE STRADE SARANNO TEMPORANEAMENTE CHIUSE, IN TUTTO O SOLO IN PARTE, È PREVISTO UN CAMBIO DI PERCORSO PER 27 LINEE DI BUS
E’ IN PROGRAMMA PER DOMANI, LUNEDI’ 24 FEBBRAIO UNO SCIOPERO DI 24 ORE NELLE RETI GESTITI DA ATAC E ROMA TPL
IN DETTAGLIO
NELLA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDI’ NON SARANNO GARANTITE LE LINEE N
CHE SARANNO ATTIVE INVECE NELLA NOTTE TRA LUNEDI’ E MARTEDI’
AL CONTRARIO LE LINEE DIURNE CON CORSE PROGRAMMATE OLTRE LA MEZZANOTTE SARANNO ATTIVE NELLA NOTTE TRA DOMENICA E LUNEDI E NON GARANTITE NELLA NOTTE TRA LUNEDI’ E MARTEDI’
L’AGITAZIONE SI SVOLGERA’ DALLE 08.30 ALLE 17.00 E DALLE 20.00 A FINE SERVIZIO
NEL RISPETTO DELLA FASCE DI GARANZIA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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