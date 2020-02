Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

TRA TRATTO CHIUSO TRA IL RACCORDO E VIA DI ACQUA ACETOSA OSTIENSE, IN DIREZIONE CENTRO CITTA’

LE ALTRE NOTIZIE

ANCHE OGGI LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERA’ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4

MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA

L’INTERRUZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO E’ IN PROGRAMMA, CON LE STESSE MODALITA’ SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO

SI STA SVOLGENDO

L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA. TRA IL CENTRO E PRATI, ALCUNE STRADE SARANNO TEMPORANEAMENTE CHIUSE, IN TUTTO O SOLO IN PARTE, È PREVISTO UN CAMBIO DI PERCORSO PER 27 LINEE DI BUS

DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral