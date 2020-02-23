Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON LA PONTINA
CHIUSURA TEMPORANEAMENTE, PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE
TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO
IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SU VIA CARLO LEVI, RALLENTAMENTI A PARTIRE DAL RACCORDO
SI STA SVOLGENDO
L’APPUNTAMENTO CON #VIALIBERA. TRA IL CENTRO E PRATI, ALCUNE STRADE SARANNO TEMPORANEAMENTE CHIUSE, IN TUTTO O SOLO IN PARTE, È PREVISTO UN CAMBIO DI PERCORSO PER 27 LINEE DI BUS
ANCHE OGGI LA FERROVIA ROMA-LIDO RESTERA’ CHIUSA TRA LE STAZIONI LIDO CENTRO E COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI PIRAMIDE-LIDO CENTRO E VICEVERSA
L’INTERRUZIONE PARZIALE DEL SERVIZIO E’ IN PROGRAMMA, CON LE STESSE MODALITA’ SABATO 29 FEBBRAIO E DOMENICA 1° MARZO
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral