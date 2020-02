Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA, TERMINATI I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO, E’ STATA RIAPERTA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD

RIAPERTO IL CASELLO AUTOSTRADALE, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN VEICOLO IN FIAMME, ORA SPENTO, IN DIREZIONE NAPOLI.

SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA

USCIAMO DA ROMA, SULL’AURELIA ALTRO INCIDENTE, CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

OGGI, DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA

TERZA ECODOMENICA DELLA CAPITALE

CON DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE NELLA ZTL FASCIA VERDE,

IL BLOCCO DEL TRAFFICO SARA’ IN VIGORE DALLE 06.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00

IL TRASPORTO PUBBLICO

CHIUSA ANCHE OGGI LA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI

LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4

MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI

PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA

