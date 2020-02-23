Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA, TERMINATI I LAVORI DI RIPRISTINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE, TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE CENTRO, E’ STATA RIAPERTA
SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD
RIAPERTO IL CASELLO AUTOSTRADALE, IN PRECEDENZA CHIUSO PER UN VEICOLO IN FIAMME, ORA SPENTO, IN DIREZIONE NAPOLI.
SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO, CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA
USCIAMO DA ROMA, SULL’AURELIA ALTRO INCIDENTE, CODE DA TORRIMPIETRA A PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
OGGI, DOMENICA 23 FEBBRAIO, TERZA
TERZA ECODOMENICA DELLA CAPITALE
CON DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE NELLA ZTL FASCIA VERDE,
IL BLOCCO DEL TRAFFICO SARA’ IN VIGORE DALLE 06.30 ALLE 12.30 E DALLE 17.00 ALLE 20.00
IL TRASPORTO PUBBLICO
CHIUSA ANCHE OGGI LA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI
LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI
PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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