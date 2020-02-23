Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA
CODE, PERMANGONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
CODE A NCHE SULLA CASSIA E CASSIA VEIENTANA NELL’ORDINE
TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA
E TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E PRATO DELLA CORTE, IN USCITA DA ROMA
LE ALTRE NOTIZIE
TERZA ECODOMENICA DELLA CAPITALE
CON DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE NELLA ZTL FASCIA VERDE,
PROSSIMO STOP DALLE 17.00 ALLE 20.00
A ROMA SI STA SVOLGENDO
LA MANIFESTAZIONE VIALIBERA. TRA IL CENTRO E PRATI, ALCUNE STRADE SARANNO TEMPORANEAMENTE CHIUSE, IN TUTTO O SOLO IN PARTE,
DEVIAZIONI DI PERCORSO PER 27 LINEE DI BUS
RICORDIAMO INFINE, LA CHIUSURA DELLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI
LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI
PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA
DA GINA PANDOLFO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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