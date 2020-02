Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

SULLA VIA AURELIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA

CODE, PERMANGONO CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

CODE A NCHE SULLA CASSIA E CASSIA VEIENTANA NELL’ORDINE

TRA IL RACCORDO E LA GIUSTINIANA

E TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E PRATO DELLA CORTE, IN USCITA DA ROMA

LE ALTRE NOTIZIE

TERZA ECODOMENICA DELLA CAPITALE

CON DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE NELLA ZTL FASCIA VERDE,

PROSSIMO STOP DALLE 17.00 ALLE 20.00

A ROMA SI STA SVOLGENDO

LA MANIFESTAZIONE VIALIBERA. TRA IL CENTRO E PRATI, ALCUNE STRADE SARANNO TEMPORANEAMENTE CHIUSE, IN TUTTO O SOLO IN PARTE,

DEVIAZIONI DI PERCORSO PER 27 LINEE DI BUS

RICORDIAMO INFINE, LA CHIUSURA DELLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI

LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4

MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI

PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA

