Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 15.20 TOMMASO RENZI
BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE DELL’A1 ROMA-NAPOLI
CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA NETTUNENSE TRA VIA DEL GENIO CIVILE E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA LE NOTIZIE LOCALI
OGGI SI SVOLGE LA TERZA ECODOMENICA DELLA CAPITALE
CON DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE PER TUTTI I VEICOLI A MOTORE NELLA FASCIA VERDE,
PROSSIMO STOP DALLE 17.00 ALLE 20.00
RICORDIAMO INFINE, LA CHIUSURA DELLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI
LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI
PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA
DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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