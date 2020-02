Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 17.20 TOMMASO RENZI

BUONPOMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIMAO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAME IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SPOSTANDOCI SUL RACCORDO DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E LAURENTINA E PROSEGUANDO TRA ARDEATINA E TUSCOLANA

ANDIAMO SULLA PONTIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER QUANTO RIGUARDA LA NETTUNENSE, RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA TRA VIA DEL GENIO CIVILE E CAMPO DI CARNE

ED INFINE RICORDIAMO, LA CHIUSURA DELLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI

LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4

MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI

PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral