Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 ORE 18.20 TOMMASO RENZI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIMAO DALL’A24 ROMA-TERAMO DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ATTUALMENTE PERMANOGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO IN PRECEDENZA INTERESSATO

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVAIMO CODE ANCHE SULL’A1 ROMA-NAPOLI TRA VALMONTONE ED IL BIVIO CON LA DIRAMZIONE ROMA SUD, SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO E SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA SANTA SEVERA E CERVETERI

SPOSTIAMOCI PROPRIO SUL RACCORDO DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

ANDIAMO SULLA PONTIA DOVE IL TRAFFICO RALLENTA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, PARZIALMENTE INTERROTTA LA LINEA METRO A PER INCONVENIENTE AD UN TRENO ALL’ALTEZZA DELLA STAZIONE MANZIONI, I TRENI NON TRANSITANO SULLA TRATTA OTTAVIANO-TRAVERTINO

ED INFINE RICORDIAMO, LA CHIUSURA DELLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI

LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4

MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI

PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA

DA TOMMASO RENZI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral