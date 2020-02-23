Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2020 19.20 TOMMASO RENZI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DALL’A12 ROMA-TARQUINIA, DOVE PER INCIDENTE TROVIAMO CODE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRASANTA SEVERA E CERVETERI
SPOSTIAMOCI SULL’A1 ROMA-NAPOLI DOVE VI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VALMONTONE E IL BIVIO CON LA DIRAMAZIONE ROMA SUD IN DIREZIONE DI ROMA
SEMPRE IN DIREZIONE DI ROMA TROVIAMO RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMZIONE ROMA NORD TRA SETTEBAGNI ED IL RACCORDO
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE, INTERROTTA LA LINEA DELLA METRO A TRA OTTAVIANO E ANAGNINA PER UN INCONVENIENTE AD UN TRENO ALL’ALTEZZA DI MANZONI, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI
ED INFINE RICORDIAMO, LA CHIUSURA DELLA FERROVIA ROMA-LIDO TRA LE STAZIONI
LIDO CENTRO- COLOMBO, PER CONSENTIRE I LAVORI SUL CAVALCAVIA STRADALE DELLA CRISTOFORO COLOMBO
I COLLEGAMENTI DELLA TRATTA INTERROTTA SONO GARANTITI CON I BUS DELLA LINEA RL4
MENTRE, E’REGOLARE LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI, TRA LE STAZIONI
PIRAMIDE- LIDO CENTRO E VICEVERSA
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILITA PER OGGI E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral