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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 10:30

di - 23 Febbraio 2022 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
    DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SITUAZIONE RIPRISTINATA SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI
    NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA GALLERIA APPIA
    SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
    DOVE LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE VERSO IL CENTRO
    E SULL EMAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE
    DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO VERSO IL CENTRO
    SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
    LE ALTRE NOTIZIE
    RICORDIAMO CHE A ROMA ATTIVA LA FASCIA VERDE
    CON LO STOP ALLE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE A BENZINA FINO A EURO 1
    NEL PIU’ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO ALTRE LIMITAZIONI
    CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE
    DA MARCO CILUFFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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