Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 10:20 MARCO CILUFFO
DI NUOVO BEN TROVATI CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SITUAZIONE RIPRISTINATA SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI
NELLE DUE CARREGGIATE ALTEZZA GALLERIA APPIA
SITUAZIONE ANALOGA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA TERAMO
DOVE LA CIRCOLAZIONE è REGOLARE VERSO IL CENTRO
E SULL EMAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE
DA SEGNALARE QUALCHE RALLENTAMENTO VERSO IL CENTRO
SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO FINO A VIA DEI DUE PONTI
LE ALTRE NOTIZIE
RICORDIAMO CHE A ROMA ATTIVA LA FASCIA VERDE
CON LO STOP ALLE AUTO DIESEL SINO A EURO 2 E QUELLE A BENZINA FINO A EURO 1
NEL PIU’ PICCOLO ANELLO FERROVIARIO ALTRE LIMITAZIONI
CONSULTABILI SUL NOSTRO PORTALE
DA MARCO CILUFFO GRAZIE PER L’ATTENZIONE DA ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral