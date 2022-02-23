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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 12:30

di - 23 Febbraio 2022 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
    BEN RI-TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    VIABILITA’ SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO
    NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE

    CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI
    A CAUSA DI UN INCIDENTE
    SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI
    ALTEZZA VIA CALISTO 2’
    E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST
    SEMPRE UN INCIDENTE LIEVE PROVOCA DISAGI
    ALTEZZA MONTI TIBURTINI VERSO LO STADIO
    RIMANIAMO A ROMA
    IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, FINO ALLE ORE 13:00
    NEI PRESSI DI VIA VITTORIO VENETO
    VIABILITA’ MODIFICATA CON LA CHIUSURA DI ALCUNE STARDE
    E DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS
    DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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