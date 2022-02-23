Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 12:20 MARCO CILUFFO
BEN RI-TROVATI ALL’ASCOLTO CON GLI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA’ SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO
NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE
CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI
A CAUSA DI UN INCIDENTE
SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI
ALTEZZA VIA CALISTO 2’
E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST
SEMPRE UN INCIDENTE LIEVE PROVOCA DISAGI
ALTEZZA MONTI TIBURTINI VERSO LO STADIO
RIMANIAMO A ROMA
IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, FINO ALLE ORE 13:00
NEI PRESSI DI VIA VITTORIO VENETO
VIABILITA’ MODIFICATA CON LA CHIUSURA DI ALCUNE STARDE
E DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS
DA MARCO CILUFFO E LA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
è TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral