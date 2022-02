Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 12:20 MARCO CILUFFO

VIABILITA’ SCORREVOLE SUL RACCORDO E SULLE MAGGIORI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE LAZIO

NESSUNA CRITICITA’ DA SEGNALARE

CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI

A CAUSA DI UN INCIDENTE

SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI

ALTEZZA VIA CALISTO 2’

E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST

SEMPRE UN INCIDENTE LIEVE PROVOCA DISAGI

ALTEZZA MONTI TIBURTINI VERSO LO STADIO

RIMANIAMO A ROMA

IN CORSO UNA MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE, FINO ALLE ORE 13:00

NEI PRESSI DI VIA VITTORIO VENETO

VIABILITA’ MODIFICATA CON LA CHIUSURA DI ALCUNE STARDE

E DEVIAZIONE DI ALCUNE LINEE BUS

