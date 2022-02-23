Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
DISAGI SULLA NOMENTANA PER UN INCIDENTE LA STRADA E’ CHIUSA AL KM 21 E 400
IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO
CODE DA VIA MONTE PIZZUTO A VIA MOLISE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DELLE MOLETTE
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
CODE IN INTERNA TRA CASSIA VIEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDNETE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA
ORA LE COSOLARI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
ALTRI RALLENTAMENTI SULLE VIA FLAMINIA E CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA
INFINE, UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA
SULLA LINEA B RESTA CHIUSA LA STAZIONE BOLOGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral