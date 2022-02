Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 18:45

VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO

DISAGI SULLA NOMENTANA PER UN INCIDENTE LA STRADA E’ CHIUSA AL KM 21 E 400

IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO

CODE DA VIA MONTE PIZZUTO A VIA MOLISE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DELLE MOLETTE

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE

CODE IN INTERNA TRA CASSIA VIEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA

IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDNETE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA

ORA LE COSOLARI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI

ALTRI RALLENTAMENTI SULLE VIA FLAMINIA E CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA

INFINE, UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO

RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA

SULLA LINEA B RESTA CHIUSA LA STAZIONE BOLOGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI

