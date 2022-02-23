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Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2022 ore 18:45

di - 23 Febbraio 2022 - 18:45

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    VIABILITÀ DEL 23 FEBBRAIO 2022 ORE 18.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    DISAGI SULLA NOMENTANA PER UN INCIDENTE LA STRADA E’ CHIUSA AL KM 21 E 400
    IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO
    CODE DA VIA MONTE PIZZUTO A VIA MOLISE, NEI DUE SENSI DI MARCIA CON RIPERCUSSIONI SU VIA DELLE MOLETTE
    CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
    CODE IN INTERNA TRA CASSIA VIEIENTANA E SALARIA A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
    IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDNETE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA IN USCITA
    ORA LE COSOLARI RALLENTAMENTI SULLA SALARIA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI A MONTEROTONDO SCALO, VERSO RIETI
    ALTRI RALLENTAMENTI SULLE VIA FLAMINIA E CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO, IN USCITA
    INFINE, UN AGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO
    RIATTIVATA LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA
    SULLA LINEA B RESTA CHIUSA LA STAZIONE BOLOGNA I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA PER IL MOMENTO E’ TUTTO.
    GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ TARDI
    Servizio fornito da Astral

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