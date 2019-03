Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 09:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE, AL MOMENTO, SULLA RETE VIARIA;

QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE IN VIA NOMENTANA, NEI PRESSI DI COLLEVERDE IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’;

CI SPOSTIAMO A FROSINONE DOVE SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA RETE IDRICA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIA CORINA: SUL TRATTO INTERESSATO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE FINO A CESSATE ESIGENZE; RESTANDO NELL’AMBITO DEL FRUSINATE CANTIERI ATTIVI ANCHE A SORA: PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE DISPOSTO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA MADONNA DELLE FIGURE, SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E' TUTTO

