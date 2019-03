Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 10:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA;

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER LA STESSA COLOMBO E TOR DE CENCI IN USCITA DALLA CITTA’, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI;

CI SPOSTIAMO A TERRACINA, IN PROVINCIA DI LATINA, DOVE DOMANI 24 MARZO E’ IN PROGRAMMA LA FESTA DEL BERSAGLIERE, CON SFILATE E CORTEI LUNGO LE PRINCIPALI STRADE CITTADINE: PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ISTITUITO DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE IN VIA CIRCONDARIALE E ALTRE STRADE LIMITROFE, A PARTIRE DALLE 8.30 E FINO ALLE 12.30: SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

