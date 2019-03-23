Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA;
UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA PONTINA, TRA VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO E TOR DE CENCI IN USCITA DALLA CITTA’; E A CAUSA DELLA DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA STESSA PONTINA CI SONO RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE, CON RALLENTAMENTI TRA LE USCITE ARDEATINA E VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI;
CI SPOSTIAMO A MAGLIANO SABINA, IN PROVINCIA DI RIETI, DOVE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER LA GIORNATA DEL FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO CHE SI SVOLGERA’ NEL CENTRO STORICO; FINO ALLE ORE 18.30 ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO; SI INVITA A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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