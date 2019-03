Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 12:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA PONTINA SI E’ CONCLUSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL BIVIO PER VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI, PERMANGONO CODE RESIDUE SUL TRATTO INTERESSATO:

UN ALTRO INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE ROMA;

CI SPOSTIAMO A MAGLIANO SABINA, IN PROVINCIA DI RIETI, DOVE OGGI E’ IN PROGRAMMA UNA MANIFESTAZIONE PER LA GIORNATA DEL FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO CHE SI SVOLGERA’ NEL CENTRO STORICO; FINO ALLE ORE 18.30 ISTITUITO DIVIETO DI SOSTA IN PIAZZA VITTORIO VENETO;

RESTANDO IN PROVINCIA DI RIETI, AD AMATRICE E’ STATA RIAPERTA LA “ZONA ROSSA”, CHIUSA IN PRECEDENZA A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016; L’ AREA DEL CENTRO STORICO E’ QUINDI NUOVAMENTE ACCESSIBILE PER IL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI

