Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LE USCITE ROMA FIUMICINO E VIA DEL MARE; UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SULLA CASSIA VEIENTANA, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA; INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA, ALL’ALTEZZA DI POMEZIA NORD SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI INVITA ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUI TRATTI INTERESSATI;

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA A CAUSA DI INTERVENTO DELLE AUTORITA’ CHIUSA LA STAZIONE BARBERINI: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA, ATTIVATO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO NELLA TRATTA TERMINI – BARBERINI-VIA VENETO E FLAMINIO.

DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral