Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 15:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA

MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE SAN CESAREO E PIU AVANTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITAA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI.

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DICIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral