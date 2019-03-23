Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 16:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA LE USCITE TROMA TERAMO E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA
PERCORRENDO VIA CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE SAN CESAREO E PIU AVANTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI
INFINE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA NELLE DUE DIREZIONI.
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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