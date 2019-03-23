Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE NOMENTANA E ROMA TERAMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTAT0 ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI A BORGHESIANA ALL’ALTEZZA DI VIA DI VERMICINO IN DIREZIONE SAN CESAREO E PIU AVANTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI FONTANA CANDIDA NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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