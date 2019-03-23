Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 18:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI
A VELLETRI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA APPIA TRA LA VIA ARIANA E VIA ILARIA ALPI NEI DUE SENSI
SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA SI STA IN CODA TRA CIA DEI PETTIROSSI E VIA VALLE DELL’OSTE NELLE DUE DIREZIONI
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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