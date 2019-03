Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 18:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA COLOMBO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

PERCCORRENDO LA VIA PONTINA SI STA IN CODA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI

A VELLETRI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO SULLA VIA APPIA TRA LA VIA ARIANA E VIA ILARIA ALPI NEI DUE SENSI

SEMPRE PER INCIDENTE SULLA STRADA PROVINCIALE ARIANA AD ARTENA SI STA IN CODA TRA CIA DEI PETTIROSSI E VIA VALLE DELL’OSTE NELLE DUE DIREZIONI

