Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

PERCORRENDO LA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI

IN VIA CRISTOFORO COLMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE EUR

MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

PERCORRENDO LA VIA DEL MARE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN VIA APPIA A VELLETRI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA ARIANA E VIA ILARIA ALPI NELLE DUE DIREZIONI

Servizio fornito da Astral