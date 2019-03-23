Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2019 ore 19:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 23 MARZO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
PERCORRENDO LA VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA CRISTOFORO COLMBO UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE EUR
MENTRE SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA DEL MARE SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BORGO SANTA RITA E COLLI DI ENEA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA A VELLETRI UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA VIA ARIANA E VIA ILARIA ALPI NELLE DUE DIREZIONI
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