Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2020 ORE 09:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE.
SEGNALIAMO INVECE RALLENTAMENTI SULLA COMPLANARE DELL’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE AEROPORTO.
TRAFFICO INTENSO INVECE SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARRONE, ZONA CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA;
INFINE CODE SULLA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DI SETTEVILLE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO: CORSE METROPOLITANE ATTIVE FINO ALLE ORE 21 DAL LUNEDI AL VENERDI.
ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PREVISTI VENTI FORTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral