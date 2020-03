Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2020 ORE 10:20 FEDERICO MONTI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE.

TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARRONE, ZONA CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SULLA VIA OSTIENSE ALTEZZA VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;

INFINE RALLENTAMENTI SULLA NOMENTANA TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E VIALE AVE NINCHI IN ENTRATA.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO: CORSE METROPOLITANE ATTIVE FINO ALLE ORE 21:00 DAL LUNEDI AL VENERDI.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FERROVIARIA EXTRAURBANA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SOSPESA TRA CATALANO E MONTEBELLO PER INTERV ENTO FORZE DELL’ORDINE TRA CASTELNUOVO E RIANO.

ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PREVISTI VENTI FORTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO

