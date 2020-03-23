Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2020 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SEMPRE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SEGNALIAMO TUTTAVIA TRAFFICO INTENSO SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARRONE, ZONA CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA SS675 UMBRO-LAZIALE NEL TRATTO COMPRESO TRA L’USCITA PER VITERBO SUD E BAGNAIA MONTEFIASCONE IN DIREZIONE NORD;
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO: CORSE METROPOLITANE ATTIVE FINO ALLE ORE 21:00 DAL LUNEDI AL VENERDI.
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FERROVIARIA EXTRAURBANA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SOSPESA TRA CATALANO E MONTEBELLO PER INTERV ENTO FORZE DELL’ORDINE TRA CASTELNUOVO E RIANO.
ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PREVISTI VENTI FORTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.
VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
DA FEDERICO MONTI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral