Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2020 ore 12:30

RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER SETTEBAGNI IN DIREZIONE ROMA;

QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN USCITA;

PERMANE TRAFFICO INTENSO SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’ARRONE, ZONA CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE ROMA;

INFINE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA VIA CASSIA TRA CESANO E LE RUGHE NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO I TRENI DELLA LINEA C DELLA METROPOLITANA NON EFFETTUANO FERMATA A TORRESPACCATA, UTILIZZABILI LE STAZIONI DI ALESSANDRINO E TORRE MAURA.

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO, LA LINEA FERROVIARIA EXTRAURBANA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO SOSPESA TRA CATALANO E MONTEBELLO PER INTERV ENTO FORZE DELL’ORDINE TRA CASTELNUOVO E RIANO.

ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PREVISTI VENTI FORTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

