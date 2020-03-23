Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2020 ORE 17:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS
RIGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO, AL MOMENTO LA TERMINI CENTOCELLE RISULTA INTERROTTA CAUSA INCIDENTE TRA VIA GIOLITTI E SANTA BIBIANA
SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE ORE 21; SERVIZIO RIPROGRAMMATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE CON ULTIME CORSE SEMPRE ALLE ORE 21
RESTANDO NELL’AMBITO FERROVIARIO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI
ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PREVISTI VENTI FORTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.
IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.
DA FEDERICO DI LERNIA AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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