Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2020 ORE 19:20 FEDERICO DI LERNIA

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

TRAFFICO REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, PER EFFETTO DELLE MISURE RESTRITTIVE ATTE A CONTENERE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO E’ STATO RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO SULLE LINEE A B E C DELLA METROPOLITANA CON ULTIMA PARTENZA DEI TRENI ALLE ORE 21; SERVIZIO RIPROGRAMMATO ANCHE SULLE FERROVIE ROMA-LIDO ROMA-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE CON ULTIME CORSE SEMPRE ALLE ORE 21

RESTANDO NELL’AMBITO FERROVIARIO, A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID 19 SULLA LINEA FL7 ROMA-NAPOLI VIA FORMIA è STATA CHIUSA LA STAZIONE FONDI SPERLONGA FINO A DATA DA DESTINARSI

RICORDIAMO L’ALLERTA METEO NELLA REGIONE LAZIO, PER LA GIORNATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE PREVISTI VENTI FORTI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE.

IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL VIRUS COVID-19, SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI È AL MOMENTO SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, SITUAZIONI DI NECESSITÀ O A MOTIVI DI SALUTE.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO DI LERNIA PER OGGI È TUTTO, ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.

