Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2022 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2022 ORE 10.20 SARA SPANO’
BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMNETO SULL’A1 FIRENZE ROMA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE , CODE IN DIMINUZIONE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE
ANCORA CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA TRAFFICO REGOLARE
ANCORA DIRAGI SU VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
NEL SENSO OPPOSTO, VERSO LATINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA PER UN CANTIERE MOBILE CHE VEDE INTERDETTA LA CORSIA DI SORPASSO
ORA LE CONSOLARI
RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ORA IL TRAFFICO ESCORREVOLE IN DIREZIONE DEL CENTRO
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRABE LE DIREZIONI
SU VIA NOMENTANA CODE DALLA ROATORIA DI VIA PALOMBARESE AL RAVCCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
DA SARA SPANO’ E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral