Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2022 ORE 10.20 SARA SPANO’

SUBITO UN AGGIORNAMNETO SULL’A1 FIRENZE ROMA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE , CODE IN DIMINUZIONE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO IN DIREZIONE FIRENZE

ANCORA CHIUSE LE CORSIE DI SORPASSO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RISOLTO L’INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE DI ROMA IN CARREGGITA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TUSCOLANA TRAFFICO REGOLARE

ANCORA DIRAGI SU VIA PONTINA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

NEL SENSO OPPOSTO, VERSO LATINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA PER UN CANTIERE MOBILE CHE VEDE INTERDETTA LA CORSIA DI SORPASSO

ORA LE CONSOLARI

RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA TUSCOLANA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ORA IL TRAFFICO ESCORREVOLE IN DIREZIONE DEL CENTRO

CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE IN ENTRABE LE DIREZIONI

SU VIA NOMENTANA CODE DALLA ROATORIA DI VIA PALOMBARESE AL RAVCCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

