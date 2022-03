Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 23 MARZO 2022 ORE 12.20 SARA SPANO’

IN APERTURA CHIUSA VIA OSTIENSE IN ENTRABE L EDIREZIONI PER UN INCIDENTE TRA VIA DI ACILIA E VIA DELLE CALLE

ALTRO INCIDENTE CHIUSA VIA AURELIA AL KM 17+500 SIAMO ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTEL DI GUIDO, TRAFFICO DEVIATO IN DIREZIONE ROMA

ENNESIMO INCIDENTE SU VIA PONTINA CAUSA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE

NEL SENSO OPPOSTO, IN DIREZIONE LATINA CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA PER UN CANTIERE MOBILE CHE COMPORTA L’INTERDIZIONE DELLE CORSIE DI SORPASSO

INVECE RISOLTO L’INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL RISARO IN DIREZIONE ROMA ORA IL TRAFFICO E’SCORREVOLE

E’ CHIUSA LA STAZIONE BALDO DEGLI UBALDI DELLA METRO A FINO A SABATO 26 MARZO PER CONSENTIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI ELETTRICI

