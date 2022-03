Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2022 ore 18:45

VABILITÀ DEL 23 MARZO 2022 ORE 18.35 ERICA TERENZI

TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.

IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSIENSE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.

SULLA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO CASTEL DI DECIMA.

LE CORSIE DI SORPASSO, LO RICORDIAMO, SONO INTERDETTE.

PER CHI PERCORRE LA COLOMBO, FILE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO ACILIA.

E PER INCIDENTE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E PARCO DE MEDICI VERSO ROMA.

