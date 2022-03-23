Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2022 ore 18:45
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VABILITÀ DEL 23 MARZO 2022 ORE 18.35 ERICA TERENZI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICATO IL RACCORDO ANULARE: CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA NOMENTANA E LA PRENESTINA.
IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LA ROMA-FIUMICINO E L’OSIENSE E PIU’ AVANTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA.
SULLA PONTINA ANCORA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO CASTEL DI DECIMA.
LE CORSIE DI SORPASSO, LO RICORDIAMO, SONO INTERDETTE.
PER CHI PERCORRE LA COLOMBO, FILE TRA MEZZOCAMMINO E MALAFEDE VERSO ACILIA.
E PER INCIDENTE CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E PARCO DE MEDICI VERSO ROMA.
DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral