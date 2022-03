Viabilità Roma Regione Lazio del 23-03-2022 ore 20:30

VABILITÀ DEL 23 MARZO 2022 ORE 20.20 ERICA TERENZI

A FRASCATI PERMANGONO CODE SU VIA 24 MAGGIO TRA IL PARCO DI SQUARCIARELLI E PIAZZA GUGLIELMO MARCONI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

SULLA PONTINA ANCORA FILE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO VERSO CASTEL DI DECIMA.

LE CORSIE DI SORPASSO, LO RICORDIAMO, SONO INTERDETTE.

PER CHI PERCORRE LA COLOMBO, FILE TRA IL RACCORDO E MALAFEDE VERSO ACILIA.

REGOLARE INVECE LA SITUAZIONE SUL RACCORDO DOVE AL MOMENTO NON CI SONO PARTICOLARI DISAGI.

INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

LE “LINEE S” IL POTENZIAMENTO DI ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO, SONO IN STRADA I BUS DELLE LINEE S13 SAXA RUBRA-TERMINI ED S15 ACILIA PIRAMIDE

VI RICORDIAMO CHE LA S15 NON ENTRA IN VIA FIUMALBO, ZONA GIARDINO DI ROMA , MA PROCEDE DRITTA SU VIA OSTIENSE

